Diocesi: Ragusa, La Porta nuovo direttore dell’Ufficio per l’insegnamento della religione cattolica

Il vescovo di Ragusa, mons. Carmelo Cuttitta, ha nominato Carmelo La Porta nuovo direttore dell’Ufficio per l’insegnamento della religione cattolica. La nomina è stata ufficializzata ieri dal direttore uscente, Giuseppe Cugno Garrano, nel corso dell’incontro di formazione per i docenti di religione, alla presenza della direttrice del coordinamento regionale per l’insegnamento della religione cattolica della Conferenza episcopale siciliana, Barbara Condorelli. La Porta, già vicedirettore dell’ufficio dal mese di agosto, insegna religione cattolica all’istituto Ferraris di Ragusa. L’organico dell’Ufficio diocesano per l’insegnamento della religione è stato completato con la riconferma delle nomine di don Paolo La Terra, responsabile per la formazione, e di Lucia Licitra, segretaria.