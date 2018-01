Diocesi: Padova, domani mons. José Rodriguez Carballo all’incontro di formazione dei religiosi e delle religiose

Le religiose e i religiosi della diocesi di Padova si danno appuntamento domani, sabato 20 gennaio, per un incontro formativo che vedrà la partecipazione del segretario della Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica, mons. José Rodriguez Carballo. L’appuntamento è dalle 9 alle 11.30 nel Teatro Don Bosco di via San Camillo de’ Lellis. La mattinata si aprirà con l’introduzione del delegato diocesano per la vita consacrata, mons. Alberto Albertin, cui seguiranno alcune espressioni musicali da parte di religiose provenenti da altri Paesi. Quindi, la segretaria dell’Usmi (Unione superiore maggiori d’Italia), suor Teresa Pavan, traccerà una breve presentazione delle diverse presenze religiose. Dopo questa parte introduttiva ci sarà la relazione di mons. Carballo sul tema “La dimensione profetica della vita consacrata nel mondo attuale”.