Diocesi: mons. Testore nominato vescovo di Acqui. “Ringrazio il Santo Padre per la fiducia e spero di poter seguire i suoi insegnamenti”

“Ringrazio l’arcivescovo per sue parole. Sono un po’ preoccupato di lasciare questa città e diocesi nella quale sono cresciuto e che mi ha formato e alla quale sento di esprimere la mia grande gratitudine. Ringrazio il Santo Padre per la fiducia e spero di poter seguire i suoi insegnamenti”. Così si è espresso mons. Luigi Testore, prete ambrosiano, nominato vescovo di Acqui Terme, dopo le parole di augurio rivoltegli dall’arcivescovo Mario Delpini. “La Chiesa locale cui sono chiamato è una piccola comunità ma ha una storia molto antica: è una delle primissime diocesi forse la prima del Piemonte. Oltre alla cattedrale attuale fondata nel 1067 ce n’è una più antica risalente ai primissimi secoli del cristianesimo. È dunque un luogo ricco di storia e tradizione in cui sono ben lieto di potermi inserire”. L’ordinazione episcopale avverrà il 24 febbraio in Sant’Ambrogio.