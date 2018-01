Diocesi: mons. Delpini (Milano), gli auguri a mons. Testore nominato vescovo di Acqui. Tra le “qualità”, cordialità, passione educativa e cultura

“Desidero accompagnare con ogni buon augurio don Luigi in questo passaggio significativo per la sua vita e invoco per lui ogni benedizione di Dio”: così mons. Mario Delpini, arcivescovo di Milano, saluta la nomina di mons. Luigi Testore a vescovo di Acqui Terme (Alessandria). “Può essere che l’immagine che abbiamo di don Luigi lo qualifichi come propriamente ‘uomo e prete di città’: la sua raffinata educazione, la sua apertura agli orizzonti mondiali, frutto delle sue abitudini familiari, delle sue competenze linguistiche, della sua vicinanza al card. Martini, insomma tutto sembra indurre a pensare che sia prete di città. La sua destinazione a vescovo ‘in provincia’ significa dunque una vocazione a radicarsi in un territorio per aprire il territorio a più ampi orizzonti, un incarnarsi in una storia locale per incoraggiare l’attenzione alla vicenda globale”. Delpini aggiunge: “Ho conosciuto e apprezzato don Luigi fin dagli anni del seminario e ho continuato ad ammirarlo per tutti gli anni del suo ministero: in particolare devo dire di aver trovato in lui qualità eccellenti di attenzione alle persone, di cordialità e finezza, di passione educativa, espressa in modo particolare in ambito scoutistico, oltre che di competenza amministrativa e gestionale, coltivata negli incarichi che ha ricoperto per molti anni nella curia arcivescovile di Milano. La sua disponibilità pronta e generosa per gli incarichi che gli sono stati affidati è un segno edificante. Perciò, sono certo che sarà un buon vescovo di Acqui, città antica e gloriosa, città di prestigio e di cultura fin dai tempi di Roma e diocesi antica e importante in terra piemontese. A lui il mio più affettuoso augurio e ogni benedizione”.