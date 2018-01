Diocesi: Modena-Nonantola, domani per la Giornata del dialogo cristiano-ebraico incontro con il rav Goldstein

In occasione della 29ª Giornata per il dialogo ebraico-cristiano, il seminario di Modena ospiterà nella serata di domani, sabato 20 gennaio, un incontro con il rav Beniamino Goldstein, rabbino capo di Modena e Reggio Emilia. Alle 21, presso l’aula magna dell’Istituto di Scienze religiose dell’Emilia, il rav Goldstein offrirà la sua riflessione sul Libro delle Lamentazioni, tema che caratterizza la Giornata 2018, “uno dei ‘rotoli’ – come dice il sussidio per la preghiera – su cui la Sinagoga riflette soprattutto in occasione di certe festività liturgiche, le Meghillot”.