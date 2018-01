Diocesi: Milano, domani mons. Delpini al convegno su lavoro e giovani alla vigilia della Giornata della Solidarietà

Domani, sabato 20 gennaio, alle ore 9.30, al Centro pastorale ambrosiano a Seveso (via San Carlo, 2), l’arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, interverrà al convegno sul tema “Ci sarà ancora lavoro per i giovani?”, organizzato dal Servizio per la pastorale sociale e del lavoro alla vigilia della Giornata diocesana della Solidarietà che si celebrerà domenica.

Sempre sabato, nel pomeriggio, alle ore 15, all’auditorium Don Bosco (via Melchiorre Gioia, 42) a Milano, l’arcivescovo incontrerà i catechisti, gli educatori, gli animatori e i responsabili che si occupano dei ragazzi della Cresima.