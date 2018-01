Diocesi: Grosseto, domani giornata di testimonianza dei seminaristi del Pontificio Collegio armeno di Roma

La diocesi di Grosseto accoglierà domani, sabato 20 gennaio, un gruppo di seminaristi del Pontificio Collegio armeno di Roma, per una giornata di approfondimento e testimonianza sulla storia dei cristiani armeni, sulle sofferenze patite e sulla loro presenza oggi. I seminaristi, insieme al rettore padre Nareg Naamo, saranno i protagonisti dell’incontro “Tribolati, ma non schiacciati. Storia del popolo armeno tra persecuzioni, fede e speranza” che si terrà, alle 17, nella cattedrale di Grosseto. Alle 18, poi, sarà celebrata la messa in rito armeno, trasmessa in diretta televisiva da Tv9. Il Pontificio Collegio armeno fu istituito da Papa Leone XIII nel 1883 e inaugurato il 1° dello stesso anno. Nei primi cento anni di attività, il collego ha ospitato circa 270 alunni, dei quali 160 sono diventati sacerdoti; di questi, tre sono diventati patriarchi e diciannove vescovi ed arcivescovi. Come spiega il vescovo di Grosseto, mons. Rodolfo Cetoloni, “l’incontro con i seminaristi armeni, su proposta dell’Ufficio diocesano missionario-Migrantes, si innesta all’interno della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, per portare a conoscenza della nostra realtà forme di espressione della fede cristiana nel mondo e della storia di popoli come gli armeni o gli ucraini, che ci danno testimonianza di una vita cristiana che si è calata e identificata con la storia di un popolo, con le sue sofferenze, i suoi travagli, con le persecuzioni e grandi gesti di fedeltà al Vangelo. Solo la conoscenza, infatti, crea la coscienza della fede innestata dentro l’identità di popoli e culture differenti”.