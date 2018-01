Diocesi: Gorizia, i risparmi dei giovani per gli ospiti dei campi profughi in Sudan. Domani la consegna all’arcivescovo

I ragazzi, che hanno aderito alla proposta della Caritas diocesana, consegneranno all’arcivescovo di Gorizia, mons. Carlo Roberto Maria Radaelli, i loro risparmi, frutti delle loro rinunce. Lo faranno, domani, sabato 20 gennaio, alle 15,30, nel palazzetto dello Sport di Cervignano del Friuli, durante il convegno “RagazziCaritas”, che ogni anno conclude il percorso dell’Avvento di fraternità. Ne dà notizia “Voce Isontina”, settimanale dell’arcidiocesi di Gorizia. Durante questo periodo, infatti, la Caritas diocesana ha proposto a tutti i ragazzi dei percorsi di iniziazione cristiana di rinunciare a qualcosa, come dolci o figurine, per aiutare gli ospiti dei campi profughi in Sudan. Le somme raccolte saranno destinate alla missione di suor Salome. Il progetto è finalizzato ad aprire degli oratori all’interno dei campi profughi per i bambini rifugiati.