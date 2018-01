Diocesi: Gaeta, mercoledì 24 gennaio a Fondi la celebrazione ecumenica della Parola di Dio

Sarà la chiesa di san Francesco d’Assisi, a Fondi (Lt), ad ospitare mercoledì 24 gennaio alle 19 la celebrazione diocesana ecumenica della Parola di Dio sul tema “Potente è la tua mano, Signore” in occasione della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. All’appuntamento ecumenico sarà presente l’arcivescovo di Gaeta, mons. Luigi Vari, con ministri e pastori di varie Chiese e comunità cristiane. La celebrazione è promossa dall’Ufficio diocesano per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso guidato da don Antonio Cairo e dal diacono Marcello Rosario Caliman. Come si legge in una nota, “i testi della celebrazione, elaborati dai cristiani dei Caraibi appartenenti a diverse tradizioni cristiane, si ispirano al cantico di Mosè e di Miriam che celebra la liberazione del popolo di Israele. Il segno delle catene, che sarà il filo conduttore della celebrazione, vuole significare il cammino di liberazione umano e sociale che si realizza grazie alla Parola di Dio”.