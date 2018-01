Diocesi: Foligno, domani preghiera ecumenica nella chiesa di S. Giovanni dell’Acqua

Anche Foligno si prepara a vivere la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani (18-25 gennaio), quest’anno sul tema “Potente è la tua mano, Signore” che – si legge in una nota – “è il trionfo sull’oppressione, scelto dalle Chiese cristiane dei Caraibi, una regione del mondo che in passato ha subito il colonialismo e la schiavitù”. “Anche oggi, in questi tempi di paure, di poca speranza, in un contesto culturale e sociale in cui sembrano prevalere l’individualismo, il relativismo, il tecnicismo, i cristiani sono chiamati ad essere di nuovo profeti in questo mondo, indossando l’armatura del Vangelo della pace e della giustizia per rispondere al male con il bene, all’odio e all’inimicizia con l’amore”. A Foligno, nell’ambito del programma dei festeggiamenti del patrono e martire San Feliciano, domani, sabato 20 gennaio, alle 21 presso la chiesa di S. Giovanni dell’Acqua, si celebrerà una preghiera ecumenica presieduta da mons. Luigi Filippucci, direttore dell’Ufficio pastorale per l’ecumenismo della diocesi di Foligno, e da padre Sebastian Lungu, parroco della parrocchia ortodossa rumena di Sant’Antimo d’Iberia (Foligno-Spoleto). Da due anni, la chiesa di S. Giovanni dell’Acqua è stata concessa dal vescovo di Foligno, mons. Gualtiero Sigismondi, alla diocesi ortodossa romena d’Italia, guidata dal vescovo Siluan Span, per le celebrazioni dei cristiani ortodossi.