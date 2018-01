Diocesi: Cremona, domenica 21 gennaio a Sospiro la prima assemblea del Sinodo diocesano dei giovani

Sarà l’oratorio di Sospiro (Cr) ad ospitare nel pomeriggio di domenica 21 gennaio la prima delle cinque assemblee del Sinodo dei giovani della diocesi di Cremona. I 106 membri eletti, in gran parte giovani insieme anche ad alcuni sacerdoti e adulti in rappresentanza dalle cinque zone pastorali e delle realtà diocesane e associative, si confronteranno sul primo di cinque temi: la Chiesa. “Lo faranno – si legge in una nota – a partire dagli stimoli offerti nello ‘strumento di lavoro’ predisposto dalla Segreteria del Sinodo facendo sintesi dei materiali raccolti, nei mesi precedenti, durante gli ‘ascolti’ sul territorio”. Ad introdurre l’assemblea sarà il vescovo diocesano, mons. Antonio Napolioni. Anche l’assemblea del 21 gennaio, come le successive quattro in programma con cadenza mensile nelle diverse zone pastorali, sarà preceduta da una veglia di preghiera che si terrà il sabato sera. Il primo appuntamento sarà ospitato, sabato 20 gennaio alle 21, nella chiesa parrocchiale di Vescovato. A presiedere la veglia sarà il vicario zonale, don Davide Ferretti. “Dopo l’ascolto della Parola e un momento di riflessione – prosegue la nota – sarà invocato il dono dello Spirito Santo sul Sinodo diocesano con la preghiera appositamente predisposta. Ogni veglia si concluderà con la consegna, a uno dei giovani sinodali della zona pastorale, del segno che aprirà l’assemblea il giorno successivo: si inizia con il libro dei Vangeli, testimonianza del Cristo, parola viva”. I lavori sinodali potranno essere seguiti in tempo reale sulla pagina Facebook della diocesi di Cremona.