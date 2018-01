Diocesi: Crema, stasera la tavola rotonda “Oratorio, giovani e istituzioni” apre la Settimana degli oratori

Sarà la tavola rotonda “Oratorio, giovani e istituzioni”, in programma questa sera presso il Centro giovanile San Luigi di Crema, ad aprire gli appuntamenti diocesani della Settimana degli oratori. L’iniziativa, promossa dal Servizio per la pastorale giovanile e degli oratori della diocesi di Crema, vedrà intervenire, a partire dalle 21, don Michele Falabretti, responsabile del Servizio nazionale per la pastorale giovanile della Cei, e la parlamentare Vanna Iori, docente di Pedagogia generale e sociale all’Università Cattolica e autrice della recente legge sull’educatore professionale. Introdurranno la serata il vescovo di Crema, mons. Daniele Gianotti, e il sindaco di Crema, Stefania Bonaldi, con una videointervista in cui – si legge in una nota – “parleranno di come percepiscono la situazione giovanile del territorio e di cosa i giovani pensato dell’istituzione che rappresentano”. Per venerdì 26 gennaio, invece, è in programma la veglia diocesana degli oratori sul tema “#oratorinveglia – Meet, share, love”. Ospitata dalle 21 in cattedrale, sarà come da tradizione animata con musiche e danze realizzate con lo stile animativo dell’oratorio. “Durante la celebrazione presieduta dal vescovo Daniele – prosegue la nota – ciascun oratorio consegnerà il pannello di legno opportunamente personalizzato e che raccoglierà le attività svolte in oratorio”. Il terzo appuntamento in agenda è il “Convegno: il laboratorio” che si svolgerà venerdì 9 febbraio, alle 21, presso il Centro giovanile San Luigi. Durante la serata verrà consegnato alla diocesi il Workbook per la nuova impostazione degli oratori, uno “strumento pastorale che sarà utilizzato in tutti gli organismi delle parrocchie e della diocesi per arrivare a condividere un’impostazione pastorale dell’oratorio e seguirà, a settembre 2018, con la pubblicazione delle rinnovate linee diocesane per l’oratorio nella diocesi di Crema”.