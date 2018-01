Diocesi: Assisi, domani al santuario della Spogliazione celebrazioni, preghiere e musical “Francesco e Chiara d’Assisi”

Proseguono ad Assisi gli appuntamenti organizzati in ricordo dell’apertura del santuario della Spogliazione il 20 di ogni mese. Momento clou della giornata di domani, sabato 20 gennaio, sarà l’esibizione, alle 21, del musical “Francesco e Chiara d’Assisi” a cura della compagnia teatrale “Parola Viva” di Tivoli. “Un momento di arte e solidarietà – si legge in una nota – il cui ingresso è a offerta libera con il ricavato che sarà devoluto ai bambini bisognosi di Betlemme”. Gli appuntamenti di domani si apriranno alle 8.15 con la recita delle lodi mattutine. Per le 10 è in programma il rito della Spogliazione, il percorso spirituale “per spogliare l’anima di fronte a Dio”. Alle 12 il vescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino presiederà la preghiera dell’Angelus. Nel pomeriggio, a partire dalle 16, adorazione eucaristica e confessioni. Poi alle 17 il santo rosario meditato e alle 18 la santa messa presieduta da don Jean Claude Hazoumé, vicario episcopale per la pastorale e parroco della chiesa della Madonna del Ponte a Passaggio di Bettona e di Santa Maria Assunta a Bettona. Dopo un momento conviviale, il via al musical con testi e dialoghi basati sulle Fonti francescane e sul libro “Nostro fratello di Assisi” di Ignacio Larrañaga.