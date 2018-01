Università Europea Roma: costituito il Comitato di riferimento. Supporterà il vertice dell’ateneo

È stato costituito il Comitato di riferimento dell’Università Europea di Roma (Uer). Ne fanno parte esponenti di rilievo del mondo delle imprese, delle professioni e del lavoro, che avranno il compito di supportare il vertice dell’ateneo. “Si tratta di un ulteriore passo nello sviluppo della nostra università”, spiega il pro-rettore Alberto Gambino. “Il dialogo, la collaborazione e l’ascolto sono elementi fondamentali nel consolidamento del nostro giovane ateneo. Per questa ragione abbiamo accolto con entusiasmo la costituzione di un gruppo di esperti in grado di offrirci la loro esperienza e competenza”. “Il contributo di idee del Comitato di riferimento – aggiunge Gambino – si presenta come una grande opportunità per costruire il futuro e per allargare gli orizzonti del cammino educativo dei giovani”. I membri sono: Vittorio Argento, Gianfranco Battisti, Mario Civetta, Gian Luigi De Palo, Federico Fabretti, Giorgio De Rita, Loredana Gulino, Marcella Mallen, Daniela Primicerio, Andrea Ripandelli, Maurizio Romeo, Rossana Rummo, Alfonso Sabella, Riccardo Starace e Antonino Tamburello.