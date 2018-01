Spiritualità: Roma, iniziati i festeggiamenti per la chiusura dell’Anno Mariano per il 175° dell’apparizione della Madonna del Miracolo

Sono iniziati ieri, 17 gennaio, a Roma i solenni festeggiamenti per la chiusura dell’Anno Mariano per il 175° dell’apparizione della Madonna del Miracolo, con la celebrazione presieduta da padre Francesco Marinelli, correttore generale dell’Ordine dei Minimi. Davanti a un gran numero di fedeli, intervenuti alla celebrazione, padre Marinelli ha tratteggiato la figura della Madonna del Miracolo e del Ratisbonne e del ruolo che ebbe nella vicenda della “Medaglia Miracolosa”. Oggi giovedì 18 gennaio, giornata di preghiera per la città di Roma, alle ore 18 solenne celebrazione presieduta da mons. Gianrico Ruzza, vescovo ausiliare del Settore Centro della diocesi di Roma. A conclusione della celebrazione, Roma sarà affidata all’Immacolata. A seguire presentazione del volume “La Madonna di Alfonso Ratisbonne” a cura di padre Paolo Raponi (editrice Tau).

Domani, venerdì 19 gennaio giornata dedicata all’ammalato e all’Unitalsi. La S. Messa delle ore 18 sarà presieduta da mons. Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione. Alle ore 19 in basilica ci sarà la presentazione e la proiezione dell’inedito docu-film “‘Ho incontrato la Bellezza’. La Madonna del Miracolo e Alfonso Ratisbonne”, a cura dei Frati Minimi della basilica e di “Lan produzioni”.

Sabato 20 gennaio, in occasione della solennità della Madonna del Miracolo, Regina e Celeste patrona dell’Ordine dei Minimi, celebrazione e supplica presieduta dal parroco, padre Francesco M. Trebisonda. Alle ore 18 pontificale presieduto da mons. PierBattista Pizzaballa, amministratore apostolico del Patriarcato latino di Gerusalemme. A seguire concerto in onore della Madonna del Miracolo a cura dell’Accademia musicale ed artistica “Maria Rosa Caccia”. Coro dell’Accademia vocale romana; ensemble d’archi “Anello musicale”. Domenica 21 gennaio, giornata dedicata alla conversione, presso la cappella dell’Apparizione, si raccoglieranno le intenzioni di preghiera di tutti i fedeli per il dono della conversione. Lunedì 22 gennaio giornata di preghiera dedicata all’unità dei cristiani. Alle ore 18.30 processione aux flambeaux dalla colonna dell’Immacolata in piazza di Spagna verso la basilica. Conclusione con la veglia ecumenica diocesana, in collaborazione con le confessioni cristiane presieduta da mons. Gianrico Ruzza.