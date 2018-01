Sostenibilità: a Eskilstuna (Svezia) il primo shopping center al mondo dedicato a prodotti usati e riciclati

Un centro commerciale dove ogni cosa usata può tornare a nuova vita. È la ReTuna Återbruksgalleria nella città svedese di Eskilstuna. Primo shopping center – ha aperto i battenti nell’agosto 2015 – che nei suoi 14 negozi vende solo prodotti riciclati e ospita anche un ristorante e un’area espositiva. A ReTuna i vecchi oggetti tornano a nuova vita attraverso la riparazione e l’upcycling. Il centro commerciale e si trova vicino al centro di riciclaggio Retuna Återvinningscentral ed è gestito dall’azienda municipale Eskilstuna Energi och Miljö (Eem). Semplice il funzionamento: i visitatori possono portare nel deposito del centro commerciale ciò che non usano più: giocattoli, mobili, vestiti, oggetti decorativi e dispositivi elettronici, a condizione che siano stati prodotti in modo organico e sostenibile. Nel deposito, il personale esegue una prima raccolta di ciò che è utilizzabile e ciò che non lo è. Gli articoli vengono poi distribuiti ai negozi del centro commerciale. Il personale di ogni negozio esegue quindi una seconda selezione, in cui sceglie ciò che desidera riparare, convertire, perfezionare e, infine, vendere. In questo modo, i materiali hanno una nuova vita. E l’idea sta funzionando: nel 2016, ReTuna Återbruksgalleria ha venduto 8,1 milioni di corone svedesi di prodotti riciclati, pari a 830mila euro.