pattoXnatalità: Ramonda (Apg23), “l’Italia sta morendo di vecchiaia ed è nostro compito ridare speranza ai nostri giovani”

“L’Italia sta morendo di vecchiaia ed è nostro compito fare subito quanto in nostro potere per ridare speranza ai nostri giovani. Aiutandoli a formare una famiglia, come dispone la nostra carta costituzionale. Mi auguro che tutti i candidati alle prossime elezioni politiche leggano l’ultimo rapporto Istat sugli indicatori demografici, nel quale si sancisce l’ennesimo record negativo sia di nascite, che di matrimoni”. Questo il parere di Giovanni Paolo Ramonda, presidente della Comunità Papa Giovanni XXIII, in merito al dibattito politico sulla proposta di un pattoXnatalità lanciata stamattina dal Forum delle famiglie. “Chiediamo un sostegno economico alle mamme per i primi tre anni di vita del bambino – continua Ramonda -. Riteniamo che questo debba essere il primo punto del prossimo Governo”.