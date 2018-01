pattoXnatalità: Gigli (Mpv), “aderiamo con convinzione”. Sostegno a nascite “dovrebbe essere l’unica priorità di tutte le forze politiche”

Al #pattoXnatalità lanciato oggi dal Forum delle associazioni familiari al Senato arriva l’adesione convinta del Movimento per la vita (Mpv). “Un’Italia invecchiata – osserva in una nota il presidente del Mpv, Gian Luigi Gigli – ripiegata su se stessa, sempre più ammalata di individualismo e di egoismo. Un’Italia che avrebbe disperatamente bisognoso di politiche familiari, di educazione e di valori e si preoccupa invece solo di diritti civili, di pillole abortive e di come anticipare la fine di chi è diventato di peso”. “Sostenere la natalità, preoccuparsi di genitori che rischiano la povertà pur di dare all’Italia nuovi cittadini e di trasmettere educazione e conoscenza – afferma – dovrebbe essere l’unica, vera priorità di tutte le forze politiche nella nuova legislatura, per garantire anzitutto giustizia sociale, per riprendere un processo di sviluppo economico e per evitare l’implosione del sistema previdenziale e sanitario”. “Il Movimento per la vita italiano – conclude – aderisce convintamente al patto”.