pattoxnatalità: Forum, “sia priorità in programmi elettorali”. Urgenti “politiche strutturali, sostegni a nascita, conciliazione lavoro-famiglia”

“Serie e strutturali politiche economiche e fiscali a favore delle famiglie, sostegni concreti alla natalità, uniti alla promozione di una più ampia cultura dell’accoglienza dei bambini, così come un ampio programma di consolidamento del lavoro femminile, con soluzioni di conciliazione del tempo del lavoro con quello della famiglia, anche attraverso servizi adeguati e a basso costo”. A chiederli è il #pattoxnatalità presentato oggi a Roma, presso la sala Nassirya del Senato, da Gianluigi De Palo, presidente del Forum delle associazioni familiari, e dai demografi Gian Carlo Blangiardo e Alessandro Rosina. “Si tratta di scelte non più rinviabili – si legge nel documento -. Per troppo tempo la politica si è limitata a fingere di intervenire, commentando di volta in volta gli allarmanti dati Istat senza, tuttavia trasformare quelle analisi in azioni concrete, se non con misure rare ed estemporanee”. Di qui la richiesta dei promotori “a tutti i segretari, presidenti e portavoce dei partiti e delle liste in corsa per la prossima tornata elettorale, di considerare il tema della natalità e delle politiche familiari come priorità all’interno dei vari programmi”.