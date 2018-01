Papa in Perù: mons Piñeiro (presidente Cep) al Sir, “il Paese ha bisogno di unione e speranza. Francesco porterà conforto a chi vive la sofferenza”

Il Perù ha bisogno di unione e speranza. “È un Paese oggi diviso, per molte cause: la sua stessa conformazione geografica, le disparità economiche, le ideologie politiche”. Così mons. Salvador José Miguel Piñeiro García-Calderón, arcivescovo di Ayacucho e presidente della Conferenza episcopale peruviana, spiega in un’intervista al Sir il senso dello slogan della visita papale “Unidos por la esperanza”. Secondo il presidente della Cep, però, “a tenere unito il Paese è Gesù, e così pure la grande devozione popolare, il culto mariano, il grande affetto per il Papa. La speranza, poi, è la virtù che ci fa vivere il Vangelo ogni giorno, è una virtù operosa. Devo dire che, quando ci siamo trovati tra vescovi, questi erano i due termini che ricorrevano di più. E poi ci ha ispirato il Papa, con le sue parole, il suo magistero, il suo riferimento – quando ha annunciato il viaggio – ai grandi santi peruviani”.

Illustrando l’itinerario che Papa Francesco seguirà da oggi al 21 gennaio, mons. Piñeiro sottolinea che “il Papa va dove c’è necessità di portare il suo magistero là dove si vive la sofferenza. Comincerei da Puerto Maldonado, dove il Papa si recherà venerdì. In Amazzonia ci sono tante situazioni di sofferenza, come la tratta delle persone, la deforestazione, i continui attentati all’ambiente, l’attività mineraria illegale… Già ne parlammo con il Papa durante la visita ad limina, in maggio, e condividemmo l’idea di un Sinodo Panamazzonico, che è stato poi annunciato. Sabato il Papa sarà nel nord, a Trujillo, che mostra ancora le ferite delle inondazioni dello scorso anno. Anche a queste persone il Papa porterà il suo conforto. E poi Lima, la capitale, dove domenica si terrà la messa conclusiva. L’area metropolitana conta ormai 11 milioni di abitanti, con tutti i problemi che questo comporta: periferie, traffico, inquinamento”.