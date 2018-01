Papa in Cile: oggi messa al Campus Lobito e incontro con le vittime della dittatura

L’ultima giornata del Papa in Cile inizierà, alle 8.05 ora locale (12.05 ora di Roma), con la partenza dall’aeroporto di Santiago per Iquique, nel Nord del Cile, a 1.840 chilometri dalla capitale: l’arrivo è previsto alle 10.35, e la Messa nel Campus Lobito alle 11.30 (15.30 ora di Roma), seguita dal saluto a 10 malati, dall’incontro con le vittime della dittatura cilena e, alle 14 (18 ora di Roma), dal pranzo nella “Casa de retiros del Santuario Nuestra Senora de Lourdes” dei padri Oblati. Alle 16.45 (20.45) l’arrivo all’aeroporto di Iquique e la cerimonia di congedo, prima della partenza per Lima, dove il Papa arriverà alle 17.20 (23.20), ora prevista per la cerimonia di benvenuto.