Papa in Cile: fuori programma ai giornalisti, “grazie per il vostro servizio, continuate così”

“Voglio ringraziarvi per il servizio che avete prestato. Tanta gente che non può stare qui può seguire lo stesso da lontano”: queste le parole fuori programma che Papa Francesco ha rivolto ai giornalisti che erano in attesa da ore, sotto il sole, all’aeroporto di Santiago. Il Papa è uscito dal protocollo e ha voluto ringraziare personalmente i giornalisti “perché avete passato ore qui, grazie di cuore che Dio vi benedica, che Dio doni tutto il bene a voi e alla vostra famiglia. Me ne vado con un buon ricordo di vedere giornalisti che passano ore in piedi così, aspettando, aspettando. Continuate così a servire il popolo. E pregate per me. Che Dio vi benedica a tutti”. Il video è stato postato poco fa sulla pagina Facebook del sito ufficiale della visita del Papa a cura della Conferenza episcopale cilena.

¡El Papa Francisco cuando iba rumbo al aeropuerto de Santiago se salió del protocolo, saludó, felicitó y bendijo a todos los periodistas por el tremendo servicio que han realizado! #FranciscoEnChile Pubblicato da Francisco en Chile su Giovedì 18 gennaio 2018