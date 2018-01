“Papa Francesco, riconoscente per i propositi di comunione manifestati, auspica che la riflessione sul rapporto tra carisma e istituzione possa contribuire alla vita, al rinnovamento e alla santificazione dei movimenti e delle comunità”. È quanto si legge in un messaggio del Papa, a firma del segretario di Stato vaticano, card. Pietro Parolin, inviato al convegno “Carisma e istituzione in movimenti ecclesiali”, organizzato a Roma dall’Istituto universitario Sophia con il patrocinio dell’Ascai.