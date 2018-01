Michele Gesualdi: card. Betori (Firenze), “uno dei testimoni più diretti di don Lorenzo Milani”. “Tutti gli siamo grati per come fedelmente ne ha mantenuto la memoria nel tempo”

“Michele Gesualdi è stato uno dei testimoni più diretti di don Lorenzo Milani e tutti gli siamo grati per come fedelmente ne ha mantenuto la memoria nel tempo”. Lo dichiara il card. Giuseppe Betori, arcivescovo di Firenze, commentando la scomparsa oggi di Michele Gesualdi, allievo di don Milani. “Egli – evidenzia il porporato – ci ha testimoniato anche come gli insegnamenti di don Lorenzo lo abbiano condotto a sviluppare nel corso della sua vita il senso della dedizione per gli altri e l’impegno al servizio della società”. “Il vescovo e tutta la Chiesa fiorentina lo affidano al Signore nella preghiera e sono vicini con la preghiera alla famiglia e a tutti gli altri allievi di don Milani che oggi piangono la sua scomparsa”, conclude il card. Betori.