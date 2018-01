Maltempo: Coldiretti, “pesanti danni ad agricoltura e allevamento per serre divelte, piante spezzate ed edifici rurali scoperchiati”

“Le forti raffiche di vento hanno divelto serre, spezzato piante e scoperchiato edifici rurali con pesanti danni all’agricoltura e allevamento”. È quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti sugli effetti dell’ondata di maltempo che ha colpito a macchia di leopardo la Penisola. “Particolarmente difficile – sottolinea Coldiretti – la situazione in molte aziende agricole della Calabria dove si contano i danni provocati soprattutto dal vento nel catanzarese ai settori agrumicolo, vivaistico e alla zootecnia”. “L’ondata di maltempo ha colpito la regione in un mese di gennaio segnato dal 24% di precipitazioni in meno e temperature massime superiori di 3,2 gradi la media”, secondo le elaborazioni Coldiretti su dati Ucea relativi alla prima decade di gennaio in Calabria. “L’intero 2017 è stato peraltro particolarmente siccitoso con il 33,5% di precipitazioni in meno. La conferma del fatto che – conclude la Coldiretti – si moltiplicano gli eventi estremi, sfasamenti stagionali e precipitazioni brevi, ma intense e il repentino passaggio dal sereno al maltempo”.