Giornalismo: Roma, il 27 gennaio convegno sul messaggio di Papa Francesco per la Giornata per le comunicazioni sociali

Un incontro sul messaggio del Papa per la Giornata per le comunicazioni sociali. Si terrà, in occasione delle celebrazioni di san Francesco di Sales, patrono dei giornalisti, sabato 27 gennaio, alle 9, nella cappella della stazione Termini, a Roma. A organizzarlo è l’Ufficio regionale per le comunicazioni sociali. Il titolo è “La Verità vi farà liberi”. Notizie false e giornalismo di pace è la traccia sulla quale si confronteranno i relatori: tra gli altri, Mirko Giustini, giornalista di Lazio sette, Gian Guido Vecchi, vaticanista del Corriere della sera, e Annachiara Valle, giornalista di Famiglia Cristiana. A portare il suo saluto sarà mons. Luigi Vari, vescovo delegato per le Comunicazioni sociali della Conferenza episcopale del Lazio. L’evento dà diritto a 3 crediti utili per la formazione continuativa degli iscritti all’Ordine dei giornalisti. La partecipazione è aperta anche agli insegnanti.