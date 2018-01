Dire: i titoli e il tg politico

(DIRE-SIR) – Ecco i titoli e il tg politico realizzato dall’agenzia Dire. Anche su www.dire.it e www.agenziadire.com.

Padoan: troppi giovani lasciano l’Italia

I ministri saranno candidati nei collegi dell’uninominale, annuncia il segretario del Pd Matteo Renzi. Per il premier Paolo Gentiloni probabile candidatura a Roma. “Non è il momento di scardinare i pilastri del nostro sistema, dalle pensioni al fisco. Non è il tempo delle cicale”, dice il presidente del Consiglio. Anche Pier Carlo Padoan dovrebbe correre nella Capitale. Il titolare dell’Economia annuncia una svolta nella formazione dei giovani: “In troppi lasciano l’Italia”, dice.

Berlusconi: Salvini lo vedrei bene al Viminale

“Matteo Salvini potrebbe andare bene al ministero dell’Interno”. Silvio Berlusconi immagina il segretario della Lega in un posto chiave del prossimo governo di centrodestra. “Salvini è un centravanti di sfondamento”, dice l’ex Cavaliere. Il Carroccio, intanto, annuncia la candidatura dell’avvocato Giulia Bongiorno, già deputata col Pdl e con An. Lavoro, Calenda alla Embraco: stop licenziamenti Bloccare i licenziamenti di circa 500 lavoratori per valutare una nuova attività produttiva. È la richiesta che il ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda ribadisce ai vertici della Embraco, società della multinazionale Whirpool. L’azienda ha annunciato nei giorni scorsi di voler chiudere lo stabilimento di Riva di Chieri, alle porte di Torino. Nasce il gruppo Fs-Anas, 11 miliardi di fatturato Nasce ufficialmente il nuovo gruppo Fs-Anas. Presentato dall’amministratore delegato e direttore generale di Fs Renato Mazzoncini e dal presidente e ad di Anas Gianni Armani, il gruppo ha un fatturato di 11,2 miliardi e ha in programma risparmi per 800 milioni.

Ecco Potere al popolo, torna la Sinistra radicale

“Vogliamo ricostruire un tessuto di lotta che contrasti la povertà, lo sfruttamento e il razzismo. Il nostro obiettivo è molto più ambizioso del 3%”. Ecco Potere al popolo, la lista di sinistra nata da un’iniziativa del centro sociale napoletano Je so’ pazzo, che si candida alle prossime elezioni politiche. Viola Carofalo è la leader e assicura: nessuna alleanza col Movimento 5 stelle, né con Liberi e uguali. Nel simbolo spicca la stella rossa.

Papa Francesco celebra matrimonio in volo

Papa Francesco ha unito in matrimonio un’hostess e uno steward a bordo di un aereo, nel corso di un volo durante la sua visita in Cile. Gli atti sono stati firmati su un normale foglio A4. Si tratta della prima cerimonia nuziale officiata da un Papa in volo, raccontata da padre Antonio Spadaro, direttore di Civiltà Cattolica.