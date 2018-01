Diocesi: Termoli-Larino, in programma due appuntamenti di condivisione per la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani

In occasione della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, in programma dal 18 al 25 gennaio sul tema “Potente è la tua mano, Signore” sono due gli appuntamenti di condivisione con la Chiesa evangelica battista e la Chiesa ortodossa promossi dalla diocesi di Termoli-Larino come momenti di dialogo, confronto e preghiera comunitaria tra confessioni cristiane. Domenica 21 gennaio, alle 10.30, la parrocchia Beata Maria Vergine delle Grazie di Larino ospiterà le comunità della Chiesa evangelica battista di Campobasso e Ripabottoni per una celebrazione ecumenica che prevede la liturgia della Parola animata dai cristiani battisti e la liturgia eucaristica presieduta dal vescovo di Termoli-Larino, mons. Gianfranco De Luca. Lunedì 22 gennaio, invece, alle 10 nella cattedrale di Termoli, sarà celebrata la divina liturgia con rito ortodosso in memoria di san Timoteo, venerato in questo giorno dalla chiesa ortodossa e il 26 da quella cattolica. La messa sarà presieduta da alcuni sacerdoti della diocesi ortodossa romena in Italia, che in Molise vede a San Martino in Pensilis una parrocchia punto di riferimento per i cristiani ortodossi sotto la guida di padre Petru Bogdan Voicu. Al termine della liturgia è prevista una preghiera comune con il vescovo De Luca davanti alle reliquie di san Timoteo come segno di dialogo, confronto e ascolto tra le confessioni cristiane.