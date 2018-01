Diocesi: Senigallia, domani sera in cattedrale veglia di preghiera ecumenica con mons. Manenti e reverendi anglicani

Nella Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani (18-25 gennaio), dedicata quest’anno al tema “Potente è la tua mano, Signore”, la cattedrale di Senigallia ospiterà nella serata di domani, venerdì 19 gennaio, una veglia di preghiera, presieduta dal vescovo diocesano, mons. Franco Manenti, e dai reverendi della Chiesa anglicana di Inghilterra, Anders Bergsquit e Jules Cave. “Il legame con i due sacerdoti inglesi – si legge in una nota – è più che consolidato e testimonia la volontà di tenere stretti i legami con le diverse confessioni cristiane. All’appuntamento, con inizio alle 21, sono stati invitati anche cristiani ortodossi ed evangelici. Nel corso della Settimana, ogni sera, fino al 25 gennaio, dalle 19 alle 19.30 è in programma presso la chiesa della Croce un momento di preghiera, animato di volta in volta da gruppi ecclesiali della diocesi.