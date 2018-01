Diocesi: Roma, lunedì 22 gennaio processione seguita dalla veglia di preghiera ecumenica a Sant’Andrea delle Fratte

Sarà la veglia di preghiera ecumenica di lunedì 22 gennaio il momento centrale della celebrazione a livello diocesano, a Roma, della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani che si apre oggi. La liturgia, in programma alle 19 nella chiesa di sant’Andrea delle Fratte sarà preceduta da una processione che si snoderà per le vie del centro storico con partenza da piazza di Spagna alle 18.30. Il momento di preghiera sarà presieduto da mons. Gianrico Ruzza, vescovo ausiliare di Roma per il settore Centro e segretario generale del Vicariato, e vedrà la partecipazione dei rappresentanti delle comunità ecclesiali non cattoliche presenti nella Capitale: anglicani, evangelici, ortodossi e appartenenti alle antiche Chiese orientali. “Tra loro – annuncia mons. Marco Gnavi, incaricato dell’Ufficio diocesano per l’ecumenismo, il dialogo interreligioso e i nuovi culti – ci saranno il pastore della Chiesa valdese di Roma, Giuseppe Platone, che succede al pastore Antonio Adamo, e Jens-Martin Kruse, pastore della Chiesa evangelica luterana”. Durante la Settimana di preghiera, il Centro eucaristico ecumenico di Santa Maria in via Lata, in collaborazione con il Centro di cultura mariana, organizza nella basilica di via del Corso 306 alcune messe nei riti cattolici orientali con la partecipazione dei Collegi pontifici di Roma. Le celebrazioni sono in programma tutte alle 20, da stasera fino al 25 gennaio. Domenica 21 sarà l’arcivescovo Angelo De Donatis, vicario del Santo Padre per la diocesi di Roma, a presiedere la messa in rito romano. Anche la Comunità di Sant’Egidio, tutte le sere nella basilica di Santa Maria in Trastevere, propone un appuntamento per la riflessione, in particolare venerdì 19 con il pastore della Chiesa valdese Paolo Ricca. Lo stesso giorno, alle 17, a San Giuseppe al Trionfale, mons. Giovanni Cereti guiderà un incontro su “Esperienze personali nel dialogo ecumenico”. La Settimana sarà chiusa da Papa Francesco giovedì 25 gennaio, alle 17.30, con la celebrazione dei vespri nella basilica di San Paolo fuori le Mura.