Diocesi: Pistoia, giovedì 25 gennaio il vescovo Tardelli incontra i giornalisti

In occasione della festa di san Francesco di Sales il vescovo di Pistoia, mons. Fausto Tardelli, incontrerà giornalisti e operatori dei mezzi di comunicazione sociale. L’iniziativa, promossa dall’Ufficio comunicazioni sociali e cultura della diocesi, è in programma per giovedì 25 gennaio, alle 12, presso il palazzo vescovile di Pistoia. L’incontro, seguito dal pranzo, sarà l’occasione per approfondire insieme a mons. Tardelli la tematica del messaggio di Papa Francesco per la 52ª Giornata mondiale per le comunicazioni sociali che da usanza viene pubblicato il 24 gennaio, proprio in occasione della memoria di san Francesco di Sales.