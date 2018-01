Cinema: in “Augustine: son of her tears” la vita di sant’Agostino. Il 21 gennaio la presentazione a Roma

È incentrato sulla vita di sant’Agostino d’Ippona il film “Augustine: son of her tears”, diretto dal regista egiziano Samir Seif. La pellicola è frutto di una produzione interamente nord-africana tra Tunisia e Algeria, Paesi dove il grande filosofo e teologo visse tra il quarto e il quinto secolo. “Il film – sui legge in una nota – sulla traccia delle celebri ‘Confessioni’, mostra sant’Agostino d’Ippona alla continua ricerca di risposte in mezzo a fallimenti e debolezze, fino ad arrivare alla fede in Dio grazie alle incessanti preghiere e lacrime di sua madre santa Monica”. “La vicenda cinematografica – prosegue la nota – si intreccia con la storia di Hedi, un giovane regista di Parigi dei tempi di oggi, che vuole realizzare un documentario proprio su sant’Agostino, una decisione che lo sfida a rivalutare le proprie priorità su Dio, famiglia, amore e verità”. Il film sarà presentato ufficialmente a Roma domenica 21 gennaio dall’Institute for World Evangelisation – Icpe Mission, che ha organizzato una premiere presso l’Auditorium Augustinianum. “Questo film rivela la personalità unica di sant’Agostino, di cui gli abitanti di Algeria e Tunisia sono così fieri”, spiega il card. Prosper Grech, consultore della Congregazione per la dottrina della fede, che interverrà alla premiere a Roma. “L’eccellente produzione – aggiunge – è un invito aperto a continuare la ricerca della verità attraverso un sincero dialogo interreligioso. Agostino divenne uno dei maggiori influencer nello sviluppo del pensiero cristiano occidentale. Possa questo film gettare semi dei santi di domani!”.