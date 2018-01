Cei: dal 22 gennaio la sessione invernale del Consiglio episcopale permanente

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

Con la prolusione del card. Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Cei, si apre lunedì 22 gennaio, alle 17 (diretta su Tv2000 e chiesacattolica.it), la sessione invernale del Consiglio episcopale permanente. I lavori si svolgeranno a Roma fino a mercoledì 24, presso la sede della Cei (Circonvallazione Aurelia, 50).

“I vescovi si confronteranno, innanzitutto, sul tema principale dell’Assemblea generale di maggio e su una proposta per l’Assemblea straordinaria a novembre – si legge in una nota -. All’ordine del giorno anche una proposta sul contributo delle Chiese alla pace nel Mediterraneo; il confronto sulla posizione delle strutture sanitarie cattoliche in seguito alla legge sulle Dat e sull’idoneità diocesana in vista del concorso per gli insegnanti di religione cattolica; una valutazione sugli esiti della Settimana sociale di Cagliari, dedicata al lavoro, e sulle modalità con cui darvi continuità”. Saranno messi a tema, infine, “il percorso per l’approvazione della terza edizione del Messale Romano e l’introduzione nella liturgia della nuova versione del Padre Nostro”. Giovedì 25 gennaio, alle 12, nella Sala Marconi della Radio Vaticana (Piazza Pia, 3), il segretario generale, mons. Nunzio Galantino, illustrerà in conferenza stampa il comunicato finale.