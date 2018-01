Politica: Istituto Sturzo, dal 25 gennaio a Roma ciclo di seminari su popolarismo e populismo nel 100° di fondazione del Ppi

“Popolarismo e populismo” è il tema del ciclo di seminari promosso a Roma dall’Istituto Luigi Sturzo in occasione dell’avvicinarsi della ricorrenza del centenario della fondazione del Partito popolare italiano. Undici incontri – dal 25 gennaio al 19 aprile nella sede dell’Istituto a via delle Coppelle 35, ore 16.30 – con l’obiettivo di definirne al meglio le differenze e di offrire un contributo alla partecipazione reale dei cittadini alla politica. Ad inaugurare il ciclo sarà giovedì 26 gennaio Nicola Antonetti (Università degli studi di Parma), che interverrà su “Il popolarismo”. Il 1° febbraio Flavio Felice (Università degli Studi del Molise), parlerà di “Popolarismo e populismo di fronte all’economia di mercato”. Altri temi saranno il populismo in America latina; i diversi populismi; la crisi della rappresentanza; populismo e solipsismo; verità, democrazia, populismo; popolarismo e opinione pubblica; le basi sociali del populismo; populismo e multiculturalismo. A concludere il ciclo di incontri sarà il 19 aprile Giovanni Dessì (Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”) con una riflessione su “Il populismo negli Stati uniti”