Papa in Cile: all’Università Cattolica, “prestare particolare attenzione alle comunità aborigene”

“La cultura attuale richiede nuove forme capaci di includere tutti gli attori che danno vita alla realtà sociale e quindi educativa”. Ne è convinto il Papa, che all’Università Cattolica di Santiago ha chiesto di “ampliare il concetto di comunità educativa”, per “non rimanere isolata da nuove forme di conoscenza” e per “non costruire conoscenza al margine dei destinatari della stessa”. Di qui la necessità di “generare un’interazione tra l’aula e la sapienza dei popoli che costituiscono questa terra benedetta”. Francesco ha auspicato “una sapienza carica di intuizioni, di ‘odori’, che non si possono ignorare quando si pensa al Cile”. In questo modo, per il Papa, “si produrrà quella sinergia così arricchente tra rigore scientifico e intuizione popolare”: “Questa stretta interazione reciproca impedisce il divorzio tra la ragione e l’azione, tra il pensare e il sentire, tra il conoscere e il vivere, tra la professione e il servizio”, ha assicurato Francesco, perché “la conoscenza deve sempre sentirsi al servizio della vita e confrontarsi con essa per poter continuare a progredire”. In questa prospettiva, “la comunità educativa non si può limitare ad aule e biblioteche, ma è sempre chiamata alla sfida della partecipazione”, attivando un dialogo basato su “una logica plurale, che fa propria l’interdisciplinarità e l’interdipendenza del sapere”. “Prestare speciale attenzione alle comunità aborigene con le loro tradizioni culturali”, l’invito del Papa: “Non sono una semplice minoranza tra le altre, ma piuttosto devono diventare i principali interlocutori, soprattutto nel momento in cui si procede con grandi progetti che interessano i loro spazi. La comunità educativa porta in sé un numero infinito di possibilità e potenzialità quando si lascia arricchire e interpellare da tutti gli attori che compongono la realtà educativa. Ciò richiede uno sforzo maggiore in termini di qualità e di integrazione”.