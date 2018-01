Papa in Cile: ai giovani, “se non siete patrioti, non patriottici ma patrioti, non farete nulla nella vita”

“Si comincia con i piedi per terra della patria, e se non amate la vostra patria non potete amare Gesù e amare Dio”. È una delle numerose aggiunte a braccio con cui il Papa ha farcito il suo discorso ai giovani, nel santuario di Maipù. “L’amore per la patria è l’amore per la madre, che ci insegna a camminare”, ha spiegato Francesco ancora fuori testo. “Se non siete patrioti, non patriottici ma patrioti, non farete nulla nella vita”, ha puntualizzato: “Fate qualcosa per il vostro Cile!”. Ad un certo punto del suo discorso, Francesco si è fermato per stare idealmente vicino ad una ragazza che si era sentita male ed è stata portata via, invitando la folla dei suoi coetanei a fare altrettanto.