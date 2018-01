Onu: Guterres (segretario generale), in agenda 2028 pace, denuclearizzazione, globalizzazione, clima, migrazioni, terrorismo

Sono 12 le sfide mondiali indicate dal segretario generale Onu Antonio Guterres, che in un incontro informale dell’Assemblea generale a New York detta l’agenda 2018. Pace, denuclearizzazione, globalizzazione, cambiamento climatico e migrazioni al centro. “Abbiamo bisogno – la sua premessa – di più unità e coraggio per indirizzare il mondo verso un futuro migliore”. Alle sfide si aggiunge un “imperativo”: “L’empowerment delle donne, risorsa per il mondo, in ogni regione”. Contro povertà e disuguaglianze, afferma, è necessaria la “promozione di un autentico ‘new deal’ per una globalizzazione equa”. Il segretario Onu sollecita inoltre a “rafforzare le nostre ambizioni in materia di lotta ai cambiamenti climatici”. “Le migrazioni – aggiunge – sono un fenomeno positivo. L’adozione di un patto globale per migrazioni sicure, ordinate e regolari è uno degli obiettivi più importanti per quest’anno”. Ulteriori “compiti” sono il sostegno alla quarta rivoluzione industriale e l’impegno per la denuclearizzazione della Penisola coreana e per la stabilizzazione del Medio oriente. Il settimo punto riguarda il rafforzamento della partnership con l’Unione africana. E ancora: il sostegno all’Europa contro i conflitti che la paralizzano e il “forte impegno” nella lotta al terrorismo. Guterres chiede inoltre di rafforzare le missioni di pace Onu, di sostenere l’esodo dei rohingya dal Myanmar al Bangladesh e di superare la “falsa contraddizione tra diritti umani e sovranità nazionale”. Infine, l’impegno per “prevenire lo sfruttamento sessuale e gli abusi contro le donne”.