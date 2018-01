Migranti: Azione cattolica/Istituto Toniolo, venerdì seminario su Messaggio Papa Giornata pace con card. Turkson

Con il Messaggio per la Giornata mondiale della pace 2018, “Migranti e rifugiati: uomini e donne in cerca di pace”, Papa Francesco invita ad assumere una nuova prospettiva sulla presenza, sull’arrivo di migranti e rifugiati, uno sguardo “altro”, quello di chi sa che migranti e rifugiati “non arrivano a mani vuote: portano un carico di coraggio, capacità, energie e aspirazioni”; lo sguardo di chi stima un bene prezioso e inviolabile la dignità di ogni persona umana. È con questo stesso sguardo che, il 19 gennaio a Roma (Domus Mariae- ore 16.30), la presidenza nazionale dell’Azione cattolica e l’Istituto di diritto internazionale della pace “Giuseppe Toniolo” promuovono un seminario di studio per riflettere sulle parole del Messaggio pontificio e sulle sfide poste dai fenomeni migratori. Dopo il saluto iniziale del presidente di Ac, Matteo Truffelli, e l’introduzione del presidente del Consiglio scientifico del Toniolo, Ugo De Siervo, i lavori saranno aperti da una relazione del card. Peter Kodwo Appiah Turkson, prefetto del Dicastero pontificio per il servizio dello sviluppo umano integrale, che si soffermerà sulle quattro pietre miliari suggerite da papa Francesco per la realizzazione di una strategia che edifichi la pace a partire dalle migrazioni globali: accogliere, proteggere, promuovere e integrare. A seguire l’intervento di mons. Domenico Sorrentino, vescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e presidente del Comitato di canonizzazione del beato Giuseppe Toniolo. Il 2018 segna il centenario della scomparsa del laico di Azione cattolica proclamato beato e della fine della prima Guerra mondiale. Il seminario sarà anche occasione per guardare al prossimo Sinodo dei vescovi sui giovani. Di qui i contributi di Gabriella Serra, presidente nazionale Fuci, e di Michele Tridente, vicepresidente nazionale Ac per il Settore giovani.