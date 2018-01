Giornata della memoria: Assisi, due giorni a Milano, dialogo tra Gioia Bartali e Franco Bechis, visita della basilica dove approdavano gli ebrei

Molti gli appuntamenti che la diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino unitamente alla città di Assisi e in collaborazione con l’Opera Casa Papa Giovanni, l’Associazione Italia Israele Perugia, il Gariwo la Foresta dei Giusti, organizza per ricordare la Giornata della memoria. Incontri, testimonianze e riflessioni che prendono il via sabato 20 e domenica 21 gennaio con una due giorni a Milano (visita guidata al Giardino dei Giusti del mondo a Montestella, messa a dimora a Seveso di un albero dedicato ai Giusti di Assisi e visita guidata al Memoriale della Shoah). Il 24 gennaio alle 16 nella sala della Conciliazione del Comune di Assisi il dialogo-intervista “Gino Bartali, l’uomo, il ciclista il Giusto” tra Gioia Bartali, nipote del grande campione toscano, e Franco Bechis, direttore del Corriere dell’Umbria. Durante l’incontro l’assessore allo Sport Veronica Cavallucci presenterà il programma di massima del Giro d’Italia 2018, dedicato proprio a Bartali che arriverà a Gualdo Tadino il 15 maggio e partirà da Assisi il 16. Il 26 e 27 gennaio visite guidate al “Museo della Memoria Assisi1943-1944”. Domenica 28 gennaio “L’Itinerario alla scoperta dei luoghi assisani della Memoria” con la possibilità di visitare alcune zone della basilica di San Francesco, primo punto di approdo degli ebrei salvati in Assisi. Il 1° marzo la conferenza stampa dei tre Giardini dei Giusti presenti in Umbria: Assisi, Perugia e Trevi. Il 6 marzo, Giornata europea dei giusti, ci sarà la visita al “Giardino dei Giusti di Assisi” e al santuario della Spogliazione, chiesa di Santa Maria Maggiore, in piazza del Vescovado. Dopo i saluti del vescovo Domenico Sorrentino e del sindaco Stefania Proietti seguiranno interventi di un rappresentante Gariwo La Foresta dei Giusti, di Marina Rosati, direttrice e ideatrice del Museo della Memoria di Assisi, e di Maria Luciana Buseghin, presidente dell’Associazione Italia Israele Perugia.