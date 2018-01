Finlandia: vescovi cattolici, luterani e ortodossi in udienza privata dal Papa il 25 gennaio

Il vescovo cattolico di Helsinki, Teemu Sippo

I vescovi della Chiesa evangelica luterana di Finlandia, Tapio Luoma e Simo Peura, insieme al vescovo cattolico di Helsinki Teemu Sippo e al metropolita Arseni della Chiesa ortodossa, incontreranno Papa Francesco il 25 gennaio nel corso di una udienza privata. Si tratta del 33° pellegrinaggio ecumenico che viene compiuto nel quadro della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. La delegazione finlandese consegnerà al Papa la “Dichiarazione sulla Chiesa, l’eucarestia e il ministero” pubblicata il 31 ottobre scorso dalla Commissione di dialogo luterano-cattolica per la Finlandia. Venerdì 19 gennaio i vescovi parteciperanno alla tradizionale celebrazione ecumenica nella basilica romana di Santa Maria sopra Minerva in occasione della festa di sant’Enrico di Finlandia, l’evangelizzatore di quella terra, il primo vescovo e martire della Finlandia.