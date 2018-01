Diocesi: Venezia, nel pomeriggio conferenza del rabbino capo Scialom Bahbout

Il Libro delle Lamentazioni è al centro della Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cristiani ed ebrei che si celebra oggi, mercoledì 17 gennaio, alla vigilia della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, a Venezia. Da diversi anni, l’iniziativa è organizzata dal Consiglio locale delle Chiese cristiane e intende coinvolgere tutte le comunità cristiane veneziane. L’appuntamento comune di quest’anno è fissato per le 17.30 nella Chiesa luterana di Campo Santi Apostoli – Strada Nuova: il rabbino capo di Venezia Scialom Bahbout commenterà il Libro delle Lamentazioni, mentre l’archimandrita, padre Evangelos Yfantidis, vicario generale dell’arcidiocesi ortodossa d’Italia e Malta, si soffermerà sulla figura del profeta Geremia. Introdurrà e coordinerà l’incontro il biblista don Mauro Deppieri.