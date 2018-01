Diocesi: Perugia-Città della Pieve, al via un nuovo ciclo di incontri sull’amore

Inizierà a Perugia, domani, il nuovo ciclo di incontri dal titolo “Se questo è amore” curato da suor Roberta Vinerba, francescana diocesana, teologa e catechista. Si tratta di un’iniziativa rivolta a persone dai 18 anni in su che punta ad aiutarle a “decifrare l’alfabeto dell’amore”. A promuoverlo sono gli Uffici diocesani per la pastorale giovanile e universitaria e con il Centro di formazione pastorale. Gli incontri si svolgeranno nel Centro Mater Gratiae di Perugia, tutti i giovedì, dalle 18,45 alle 20. Sono aperti a fidanzati, sposati, single, animatori dei gruppi giovanili e a tutti gli educatori. “Il corso ripropone l’integralità dell’annuncio cristiano sul corpo, sulla sessualità come ‘attesa dell’altro’, sull’amore che è una realtà eterna e insieme fragilissima – spiega la curatrice -. Si tratta di una condizione nella quale siamo tutti immersi e a qualunque età, ma oggi mi pare che, pur con tutti gli strumenti di cui disponiamo, ci sia una gran confusione che genera false aspettative e tanta sofferenza”.