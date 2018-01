Diocesi: Napoli, stasera il card. Sepe benedice mattonelle con l’effigie di Sant’Antonio Abate per i pizzaioli

Stasera, alle 19, il card. Crescenzio Sepe, arcivescovo di Napoli, si recherà nella sede dell’Associazione “Verace Pizza napoletana”, in via Capodimonte 19/A, per la benedizione di mattonelle con l’effigie di Sant’Antonio Abate, del quale oggi ricorre la festa liturgica, venerato anche come patrono del fuoco e, per questo, storicamente festeggiato dalle famiglie dei pizzaioli. “Le mattonelle – si legge in una nota – verranno distribuite ai titolari delle pizzerie per essere affisse in prossimità del forno”. La diocesi ricorda anche che “le Associazioni dei pizzaioli hanno sottoscritto con la Curia arcivescovile di Napoli un protocollo (sono in corso le procedure autorizzative) riguardante il progetto di formazione di pizzaioli a beneficio dei detenuti della casa circondariale di Poggioreale”. Proprio a dicembre 2017 l’arte del piazzaiolo napoletano ha ottenuto dall’Unesco il riconoscimento di bene immateriale dell’umanità.