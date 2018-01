Diocesi: Grosseto, da domani le iniziative per la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani

In occasione della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani (18-25 gennaio), dedicata quest’anno al tema “Potente è la tua mano Signore” tratto dal capitolo 15 del libro dell’Esodo, sono diverse le proposte di riflessione e preghiera in programma nella diocesi di Grosseto. Il primo appuntamento ecumenico sarà domani, giovedì 18 gennaio, alle 18 alla parrocchia del SS. Crocifisso di Grosseto, mentre il 25 gennaio, per la chiusura, l’incontro si terrà alle 20.30 nella Chiesa Battista. Accanto a questi due momenti più specifici della Settimana, l’Ufficio diocesano missionario, in collaborazione con l’ufficio per l’ecumenismo e l’ufficio liturgico propone alcuni momenti di riflessione per “leggere” la realtà di alcuni Paesi le cui popolazioni per diversi motivi storici si ritrovano a vivere anche al di fuori della loro terra di origine. Il primo incontro sarà la Veglia per la pace, venerdì 19 gennaio alle 20.45 nella basilica del Sacro Cuore, “per chiedere a Dio – si legge in una nota – la pace sui Paesi che vivono in guerra, in modo particolare per quelli del Medioriente e dell’Est, terre di provenienza dei seminaristi che saranno ospiti della diocesi il 20 e il 27 gennaio”. Sabato 20 gennaio saranno a Grosseto i seminaristi del Pontificio Collegio Armeno di Roma. In mattinata incontreranno gli studenti dei licei Chelli, poi alle 17 in duomo si terrà l’incontro “Tribolati, ma non schiacciati. Storia del popolo armeno tra persecuzioni, fede e speranza” e alle 18 sarà celebrata la Messa in rito armeno, in diretta su Tv9. Sabato 27, invece, saranno a Grosseto i seminaristi del Pontificio Collegio Ucraino di Roma. Alle 11 sarà celebrata la Messa in rito bizantino nella chiesa della Misericordia, mentre alle 17, in duomo, si terrà l’incontro “Ucraina: la sofferenza e le ferite aperte di una nazione martire”. Alle 18, poi, i seminaristi animeranno la messa prefestiva.