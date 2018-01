Diocesi: Frosinone, il 19 gennaio preghiera ecumenica con mons. Spreafico

Si svolgerà, venerdì 19 gennaio, nella diocesi di Frosinone-Veroli-Ferentino, una preghiera ecumenica, presieduta dal vescovo mons. Ambrogio Spreafico. Parteciperanno anche i delegati delle Chiese presenti nel territorio diocesano. L’inizio è previsto per le 20.45 nella chiesa di San Paolo apostolo, a Frosinone. “Potente è la tua mano, Signore” è il motto biblico, ispirato ad Esodo 15,6, che “ci viene proposto per la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani del 2018”, che si celebra dal 18 al 25 gennaio.