Diocesi: Civitavecchia, le iniziative della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani

Dal 18 al 25 gennaio si celebra la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, quest’anno sul tema “Potente è la tua mano, Signore”. Nella diocesi di Civitavecchia-Tarquinia una commissione promossa dal vescovo Luigi Marrucci e dai rappresentanti delle Chiese evangeliche battiste, evangelica del Nazareno e ortodossa rumena, insieme ai movimenti ecclesiali della diocesi, ha predisposto un ricco programma di appuntamenti. Ogni giorno – a rotazione tra Civitavecchia, Tarquinia e Allumiere – ci sarà un momento di incontro, dialogo e preghiera ecumenica, preparato a turno dalle diverse Chiese. Oggi, alle 16, l’ottavario ecumenico sarà preceduto da un incontro presso la Cittadella di “Semi di Pace” a Tarquinia, con la celebrazione della 29ª Giornata di dialogo ebraico-cristiano. Ad aprire la Settimana sarà giovedì 18 gennaio alle 19, nella chiesa evangelica del Nazareno a Civitavecchia (via Montanucci, 90), la riflessione proposta da don Federico Boccacci, vicario episcopale per la pastorale. Il vescovo Marrucci terrà la sua riflessione sabato 2o alle 19 nella chiesa evangelica battista a Civitavecchia (via Papa Giulio II). Domenica a Civitavecchia si svolgerà la “Marcia della pace” promossa dall’Azione cattolica e dall’Ufficio di Pastorale sociale con la partecipazione di tutte le Chiese e i Movimenti. A concludere la Settimana, giovedì 25 gennaio alle 19 nella cattedrale di Civitavecchia – la celebrazione animata dai diversi Movimenti cattolici della diocesi.