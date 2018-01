Diocesi: Asti, due appuntamenti in programma per la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani

In occasione della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani (18-25 gennaio), quest’anno sul tema “Potente è la tua mano Signore (Esodo 15,6)”, sono due gli appuntamenti in programma nella diocesi di Asti. Il primo sarà un incontro di preghiera per i giovani, sullo stile di Taizé, che si svolgerà venerdì 19 gennaio, alle 21 presso la chiesa della Valle a Montegrosso. Lunedì 21, invece, si terrà l’incontro di preghiera ecumenico al quale parteciperanno i rappresentanti delle comunità cristiane presenti sul territorio astigiano. Ad ospitarlo, dalle 21, sarà la chiesa di Santa Maria Nuova, ad Asti, affidata nei mesi scorsi alla comunità ortodossa romena in comodato d’uso gratuito. Con il vescovo di Asti, mons. Francesco Ravinale, parteciperanno membri della Chiesa ortodossa rumena, della Chiesa copta ortodossa, della Chiesa evangelica dei fratelli e la Chiesa avventista del Settimo giorno.