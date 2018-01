Welfare aziendale: Censis/Eudaimon, il 24 gennaio presentazione del primo rapporto al Senato

Qual è lo stato reale del welfare aziendale in Italia e quali sono le sue potenzialità di crescita? Qual è il livello di conoscenza e di gradimento del welfare aziendale tra i lavoratori e quali prestazioni vorrebbero fossero garantite? Quale contributo può dare il welfare aziendale alla soluzione della crisi di sostenibilità del sistema di protezione sociale in Italia? Sono solo alcuni dei quesiti a cui risponde il 1° Rapporto Censis-Eudaimon sul welfare aziendale in Italia che verrà presentato mercoledì 24 gennaio presso il Senato della Repubblica (Sala Zuccari – Palazzo Giustiniani, ore 10). Ad illustrare la ricerca sarà Francesco Maietta, responsabile area politiche sociali Censis. Intervengono all’incontro Alberto Perfumo, amministratore delegato Eudaimon; Pierangelo Albini, direttore area lavoro, welfare e capitale umano Confindustria; Tiziana Bocchi, segretario confederale Uil; Annamaria Furlan, segretario generale Cisl; Nicola Marongiu, coordinatore area Welfare Cgil nazionale. Modera Massimiliano Valerii, direttore generale Censis.