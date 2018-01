Turismo sanitario: Crotone, al via corso di formazione per 57 giovani

Ha preso il via ieri, a Crotone, il primo “Corso di formazione in culture health & tourism management”, finalizzato allo sviluppo dell’innovativa formula del turismo sanitario. Si tratta di un’iniziativa, che vede coinvolti 57 giovani crotonesi, fortemente voluta e finanziata dal Centro salute Turano, dalla Fondazione Ozanam – S. Vincenzo De Paoli ente morale onlus e dal Consorzio universitario Humanitas. Il corso – che prevede l’approfondimento di discipline legate a management, salute, turismo ed eventi – si articola in 200 ore, con lezioni in presenza e a distanza, che si svolgeranno fino al 30 maggio 2018. Al termine, i partecipanti sono avviati alla gestione di eventi, il primo dei quali è il “Mnemosyne festival” che si svolgerà a Crotone in primavera. Ieri, alla giornata inaugurale, sono intervenuti anche il vescovo di Crotone-Santa Severina, mons. Domenico Graziani, il presidente nazionale di Confindustria-alberghi, Giorgio Palmucci, mons. Liberio Andreatta, con esperienza all’Opera romana pellegrinaggi, e Giancarlo La Vella, di Vatican News. Caterina Podella Turano, medico e imprenditrice che coordina il corso, ha precisato che “vogliamo offrire ai giovani del territorio crotonese un’opportunità concreta per promuovere il patrimonio culturale e ambientale locale, la formazione professionale in ambito turistico sanitario”. Per Giuseppe Chinnici, docente di economia alla Lumsa e presidente della Fondazione Ozanam, grazie al corso “i giovani imparano ad acquisire nuovi modelli formativi per migliorare la loro professionalità e cogliere opportunità di lavoro”.