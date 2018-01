Sant’Antonio abate: Aia/Coldiretti, domani mucche e maiali in piazza S. Pietro per il patrono degli animali

Domani 17 gennaio, festa di Sant’Antonio abate patrono degli animali, arriva in piazza San Pietro una vera e propria arca di Noè con mucche, asini, pecore, maiali, capre, cavalli, galline e conigli delle razze più rare e curiose salvate dal rischio di estinzione dagli allevatori italiani che in migliaia da tutta la penisola invadono la capitale per iniziativa dell’Associazione italiana allevatori (Aia) e di Coldiretti. Dalle ore 9,30 in piazza San Pietro nella più grande “stalla sotto il cielo” mai aperta al pubblico si potranno trovare, per la tradizionale benedizione, le bellissime mucche pezzata rossa e chianina, la pecora merinizzata, la capra girgentana con le caratteristiche corna a cavaturacciolo, il maiale appulo-calabrese, il cavallo agricolo italiano da tiro pesante rapido, l’asino ragusano, curiose varietà di conigli, oche e molte altre razze mai viste prima tutte assieme, mentre lungo via della Conciliazione ci sarà l’imponente sfilata a cavallo del Reggimento Corazzieri, dei Carabinieri, dei Lancieri di Montebello e della Polizia di Stato. Sarà presente anche una “delegazione” degli animali salvati dalle aree terremotate e per l’occasione sarà divulgato il dossier “Gli animali nelle case degli italiani” alla presenza del presidente di Coldiretti Roberto Moncalvo e del presidente Aia, Roberto Nocentini.